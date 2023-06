Coupe du Président (sur inscription) Domaine de l’Ardilouse Lacanau, 17 juin 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Compétition sur inscription dans les accueils des golfs ou par téléphone.

Description:

– sur les trois parcours de golf de Lacanau

– sur deux jours

– une première journée en double sur le Méjannais et une deuxième en simple sur l’Ardilouse

– trois classements, deux pour chaque tour et un pour le cumul

Le samedi soir un diner concert se tiendra au Bistrot du Golf inscription via les golfs. Tarif 30€ pour les membres ASGL et 35€ pour les non-membres.

Une remise des prix est prévu le dimanche suivie d’un cocktail..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 17:00:00.

Domaine de l’Ardilouse

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Registration required at golf course reception desks or by telephone.

Description:

– on Lacanau’s three golf courses

– over two days

– a first day of doubles on Méjannais and a second day of singles on Ardilouse

– three rankings, two for each round and one for the aggregate

On Saturday evening, a dinner concert will be held at the Bistrot du Golf. Price 30? for ASGL members and 35? for non-members.

A prize-giving ceremony is scheduled for Sunday, followed by a cocktail reception.

Inscripción obligatoria en la recepción del campo de golf o por teléfono.

Descripción:

– en los tres campos de golf de Lacanau

– en dos días

– un primer día de dobles en Méjannais y un segundo día de individuales en Ardilouse

– tres clasificaciones, dos por ronda y una global

El sábado por la noche se celebrará una cena concierto en el Bistrot du Golf. Inscripción a través de los campos de golf. Precio: miembros de la ASGL 30? y no miembros 35?

El domingo se celebrará una ceremonia de entrega de premios, seguida de un cóctel.

Wettkampf nach Anmeldung in den Rezeptionen der Golfplätze oder per Telefon.

Beschreibung:

– auf den drei Golfplätzen von Lacanau

– an zwei Tagen

– ein erster Tag im Doppel auf Le Méjannais und ein zweiter Tag im Einzel auf Ardilouse

– drei Wertungen, zwei für jede Runde und eine für die Gesamtwertung

Am Samstagabend findet ein Dinner-Konzert im Bistrot du Golf statt, für das Sie sich über die Golfplätze anmelden können. Der Preis beträgt 30 Euro für ASGL-Mitglieder und 35 Euro für Nicht-Mitglieder.

Am Sonntag ist eine Preisverleihung mit anschließendem Cocktail geplant.

