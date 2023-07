SOIRÉE A THÈME Domaine de Langatte – sous chapiteau Langatte, 7 juillet 2023, Langatte.

Langatte,Moselle

Soirée musicale tous les vendredis à partir de 19h00, sauf 21/07 (pas d’animation) et 4/08 : Soirée élection de « Miss Plage ».. Tout public

Vendredi 2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-20 23:59:00. 0 EUR.

Domaine de Langatte – sous chapiteau

Langatte 57400 Moselle Grand Est



Musical evenings every Friday from 7pm, except 21/07 (no entertainment) and 4/08: « Miss Beach » election evening.

Veladas musicales todos los viernes a partir de las 19.00 horas, excepto el 21/07 (sin espectáculo) y el 4/08: velada de elección de « Miss Beach ».

Musikabend jeden Freitag ab 19:00 Uhr, außer 21/07 (keine Animation) und 4/08: Wahlabend der « Miss Plage ».

Mise à jour le 2023-07-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG