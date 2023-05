Art et Nature Domaine de l’Agaisen Sospel Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Sospel Art et Nature Domaine de l’Agaisen, 10 juillet 2023, Sospel. Art et Nature 10 – 14 juillet Domaine de l’Agaisen 450 Ce séjour est réalisé sous tente sur un terrain aménagé du Domaine de l’Agaisen à Sospel.

Les enfants participeront à toute la vie du camp : installation des tentes et rangement, préparation des repas, aménagement des espaces collectifs et entretien des espaces. – Randonnée encadrée par un accompagnateur de moyenne montagne

– Découverte de son environnement naturel (possibilité de visiter une ferme)

– Entretien du potager du domaine de l’Agaisen

– Baignade à la piscine de Sospel et grand jeu de piste dans le village

– Grand jeu et soirées d’animation portés par l’équipe d’animateurs Domaine de l’Agaisen chemin du vier 06380 SOSPEL Sospel 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.lsca.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0493850051 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

