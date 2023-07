Festival d’Été 2023 de La Maison Maria Casarès Domaine de la Vergne Alloue Catégories d’Évènement: Alloue

Charente Festival d’Été 2023 de La Maison Maria Casarès Domaine de la Vergne Alloue, 24 juillet 2023, Alloue. Alloue,Charente du 24 juillet au 18 août 2023

lundi au vendredi.

2023-07-24 14:00:00 fin : 2023-07-28 23:00:00. EUR.

Domaine de la Vergne La Maison Maria Casarès

Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine



july 24 to August 18, 2023

monday to Friday del 24 de julio al 18 de agosto de 2023

de lunes a viernes vom 24. Juli bis 18. August 2023

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine

