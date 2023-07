Le Chêne Perché – Parc Accrobranche Domaine De La Vénerie Signy-l’Abbaye, 12 juillet 2023, Signy-l'Abbaye.

Signy-l’Abbaye,Ardennes

Au cœur de la forêt de Signy l’Abbaye, le parc Accrobranche vous propose des parcours aux difficultés multiples, adaptés pour tous. Diverses animations ponctuelles guideront cette saison, notamment avec des soirées parcours “nocturnes” et des soirées événementielles (Halloween, Fête de la Musique…).L’équipe du site vous proposera également cette année des activités multiples pour accompagner votre visite : courses d’orientations à thèmes, chasses aux énigmes et nouveaux sports (Kin Ball, Fun Archery…), sur réservation.Pour les groupes, c’est aussi l’occasion de réaliser les balades sur les sentiers des Crêtes, balisés par la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, mais aussi autour de deux circuits pédagogiques “Défi – santé” et “Vie de la forêt” via des guides adaptés et en autonomie. “Fitness sport” sera installé pour la saison sur le site.Sur le parc vous aurez également la possibilité de vous amuser avec les jeux en bois traditionnels (billards hollandais, carrom…) ou sur l’aire de jeux mise à disposition pour vos journées de loisirs. Les parcours acrobatiques dans les arbres – 2h30 de sensations assurée ! Plus de 80 jeux 5 niveaux adultes – 4 niveaux enfants 14 tyroliennes Saut de l’ange pendulaire & saut de tarzan Aire de jeux pour tous : Fun archery, badminton, mini tyrolienne, karting à pédales, vélo électrique. Pour les groupes : Centres de loisirs, scolaires, clubs, etc. (uniquement sur réservation). – A la journée ou à la demi-journée, – Devis et activités sur mesure, – Tarifs spéciaux « parcours acrobatiques » pour les centres de loisirs et associations des Crêtes (Minimum 10 personnes). Agrément académique. Animations pédagogiques : Animations sports et loisirs : course d’orientation, jeux d’énigmes en autonomie, tchoukball, flag rugby, etc.(Uniquement sur réservation) Parcours à thème : Pour vos événements, enterrement de vie de jeune fille/garçon, journée de cohésion pour renforcer l’esprit d’équipe, etc. (Tarif sur demande) Cabanes dans les arbres : Perchées entre 3 et 16 mètres en hauteur, en lisière avec vue panoramique, en pleine forêt ou à la cime des arbres, vous sentirez battre le cœur de la nature au plus près de nos chênes centenaires. L’engagement sécurité : Le parc est contrôlé par l’établissement de contrôle professionnel CERES. Il applique les normes de construction et d’exploitation Afnor NF EN 15567-1-2.Horaires d’ouvertures : Consultables sur le site internet du chêne perché. Conditions d’entrée sur le parc : Parcours adultes + 1m40 / Parcours enfants +1m10-1m40 et + de 6ans / Accompagnement obligatoire d’un adulte depuis le sol. Prévoyez une tenue confortable et des chaussures de sport. Minimum groupe : 10 personnes Consulter le site.

Domaine De La Vénerie

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est



In the heart of the forest of Signy l’Abbaye, the Accrobranche park offers courses with multiple difficulties, adapted for all. Various activities will guide this season, in particular with evenings of « nocturnal » courses and event evenings (Halloween, Music Festival…).The team of the site will also propose you this year multiple activities to accompany your visit: races of orientations with topics, hunts with the enigmas and new sports (Kin Ball, Fun Archery…), on reservationfor groups, it is also an opportunity to go for a walk on the Crêtes paths, marked out by the Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, but also around two pedagogical circuits: « Défi – santé » (challenge – health) and « Vie de la forêt » (life of the forest) via adapted guides and in autonomy. Fitness sport? will be installed for the season on the site. On the park you will also have the possibility to have fun with traditional wooden games (Dutch billiards, carrom…) or on the playground at your disposal for your leisure time activities The acrobatic courses in the trees – 2h30 of guaranteed sensations! More than 80 games 5 levels for adults – 4 levels for children 14 zip lines Pendular angel jump & Tarzan jump Playground for all: Fun archery, badminton, mini zip line, pedal go-karting, electric bike. For groups: Leisure centers, schools, clubs, etc. (by reservation only). – Special rates for « acrobatic courses » for leisure centers and associations of the Crêtes (minimum 10 persons). Academic approval. Educational activities: Sports and leisure activities: orienteering race, independent puzzle games, tchoukball, flag rugby, etc. (Only on reservation) Theme courses: For your events, bachelorette parties, team building days, etc. (Price on request) Tree houses : Perched between 3 and 16 meters high, on the edge of the forest with a panoramic view, in the middle of the forest or at the top of the trees, you will feel the heartbeat of nature close to our hundred-year-old oaks. Safety commitment: The park is inspected by the professional inspection institution CERES. It applies the standards of construction and exploitation Afnor NF EN 15567-1-2.Opening hours: Consultable on the website of the perched oak. Conditions of entry to the park: Adult course + 1m40 / Children’s course +1m10-1m40 and + of 6 years / Accompaniment of an adult from the ground is compulsory. Bring comfortable clothes and sport shoes. Minimum group size: 10 people Consult the site

En el corazón del bosque de Signy l’Abbaye, el parque de Accrobranche ofrece recorridos de múltiples dificultades, aptos para todos los públicos. Esta temporada se organizarán diversos eventos, en particular recorridos « nocturnos » y veladas especiales (Halloween, Fiesta de la Música, etc.). El equipo del parque también ofrecerá diversas actividades para acompañar su visita: carreras de orientación temáticas, cazas de enigmas y nuevos deportes (Kin Ball, Tiro con arco divertido, etc.), previa reservapara los grupos, también es la ocasión de pasear por los senderos de las Crêtes, balizados por la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, pero también por dos circuitos pedagógicos « Défi – santé » y « Vie de la forêt » a través de guías adaptados y en autonomía. Fitness sport » se instalará para la temporada en el lugar.En el parque también tendrá la posibilidad de divertirse con juegos tradicionales de madera (billar holandés, carrom…) o en el parque infantil puesto a su disposición para sus jornadas de ocio. Los recorridos acrobáticos en los árboles – ¡2h30 de sensaciones garantizadas! Más de 80 juegos 5 niveles para adultos – 4 niveles para niños 14 tirolinas Salto del ángel pendular y salto de Tarzán Parque infantil para todos: Tiro con arco divertido, bádminton, mini tirolina, karting a pedales, bicicleta eléctrica. Para grupos: Centros de ocio, escuelas, clubes, etc. (previa reserva). – Tarifas especiales « curso acrobático » para centros de ocio y asociaciones en las Crêtes (mínimo 10 personas). Autorización académica. Actividades educativas: Actividades deportivas y de ocio: carrera de orientación, juegos de puzzle independientes, tchoukball, flag rugby, etc. (Sólo previa reserva). (Precio a consultar) Casas en los árboles: Situadas entre 3 y 16 metros de altura, al borde del bosque con una vista panorámica, en medio del bosque o en lo alto de los árboles, sentirá el latido de la naturaleza lo más cerca posible de nuestros robles centenarios. Compromiso con la seguridad: El parque está inspeccionado por el organismo de inspección profesional CERES. Aplica las normas de construcción y funcionamiento Afnor NF EN 15567-1-2. Horarios de apertura: Consultable en la página web de Chêne Perché. Condiciones de acceso al parque: Recorrido adulto + 1m40 / Recorrido infantil +1m10-1m40 y + 6 años / Es obligatorio el acompañamiento de un adulto desde el suelo. Traer ropa cómoda y calzado deportivo. Grupo mínimo: 10 personas Consultar la web

Im Herzen des Waldes von Signy l’Abbaye bietet Ihnen der Hochseilgarten verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die für alle geeignet sind. Das Team des Parks bietet Ihnen auch in diesem Jahr zahlreiche Aktivitäten an, um Ihren Besuch zu begleiten: Orientierungsläufe zu verschiedenen Themen, Rätseljagd und neue Sportarten (Kin Ball, Fun Archery…), auf Vorbestellung.Für Gruppen ist es auch eine gute Gelegenheit, den Park zu erkundendie Gruppen haben die Gelegenheit, auf den von der Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises markierten Pfaden der Crêtes zu wandern, aber auch auf den beiden pädagogischen Rundwegen « Herausforderung – Gesundheit » und « Leben im Wald » mit Hilfe von geeigneten Führern und auf eigene Faust. Fitness-Sport » wird während der Saison auf dem Gelände installiert.Im Park haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit traditionellen Holzspielen (holländisches Billard, Carrom…) oder auf dem Spielplatz, der für Ihre Freizeit zur Verfügung steht, zu vergnügen. Die Hochseilgärten in den Bäumen – 2,5 Stunden Nervenkitzel garantiert! Mehr als 80 Spiele 5 Niveaus für Erwachsene – 4 Niveaus für Kinder 14 Seilrutschen Pendel-Engelsprung & Tarzansprung Spielplatz für alle : Fun-Bogenschießen, Badminton, Mini-Zipline, Pedal-Gokart, Elektrofahrrad. Für Gruppen: Freizeitzentren, Schulen, Vereine usw. (nur nach vorheriger Reservierung). – Ganz- oder halbtägig, – Kostenvoranschlag und Aktivitäten nach Maß, – Sondertarife « Hochseilgarten » für Freizeitzentren und Vereine der Crêtes (mindestens 10 Personen). Akademische Zulassung. Pädagogische Betreuung: Sport- und Freizeitaktivitäten: Orientierungslauf, selbstständige Rätselspiele, Tchoukball, Flag Rugby usw. (Nur auf Vorbestellung) Themenparcours: Für Ihre Veranstaltungen, Junggesellenabschiede, Kohäsionstage zur Stärkung des Teamgeistes usw. (Preis auf Vorbestellung). (Preis auf Anfrage) Baumhäuser: In 3 bis 16 Metern Höhe, am Waldrand mit Panoramablick, mitten im Wald oder in den Baumkronen spüren Sie den Herzschlag der Natur in der Nähe unserer jahrhundertealten Eichen. Sicherheitsversprechen: Der Park wird von der professionellen Kontrollinstitution CERES kontrolliert. Er wendet die Bau- und Betriebsnormen Afnor NF EN 15567-1-2 an.Öffnungszeiten: Auf der Website von Le chêne perché einsehbar. Eintrittsbedingungen für den Park: Parcours für Erwachsene +1,40 m / Parcours für Kinder +1,10-1,40 m und über 6 Jahre / Begleitung durch einen Erwachsenen vom Boden aus ist Pflicht. Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und Sportschuhe. Minimum Gruppe: 10 Personen Konsultieren Sie die Website

