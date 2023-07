La Nocturne au Chêne Perché Domaine de la Vénerie Signy-l’Abbaye, 11 août 2023, Signy-l'Abbaye.

Signy-l’Abbaye,Ardennes

Le Parc accrobranche du Chêne Perché organise une sortie nocturne dans les arbres du Domaine de la Vénerie à Signy l’Abbaye.De 19h à 23h30 , ouvert à tous à partir de 1m40 !Pour l’occasion, l’OACP vous offre le barbecue !Tarif : 25€/Réservation obligatoire.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Domaine de la Vénerie Le Chêne Perché

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est



The Parc accrobranche du Chêne Perché is organizing an evening outing in the trees of the Domaine de la Vénerie at Signy l’Abbaye.7pm to 11.30pm, open to everyone from 1m40 upwards! For the occasion, the OACP is offering you a barbecue! Price: 25?/Booking required

El parque de escalada de árboles Chêne Perché organiza una salida nocturna a los árboles del Domaine de la Vénerie en Signy l’Abbaye.De 19:00 a 23:30 h, ¡abierta a todos a partir de 1m40! Para la ocasión, ¡la OACP le ofrece una barbacoa! Precio: 25? / Imprescindible reservar

Der Hochseilgarten Chêne Perché organisiert einen nächtlichen Ausflug in die Bäume der Domaine de la Vénerie in Signy l’Abbaye.Von 19 Uhr bis 23.30 Uhr , offen für alle ab 1,40 m!Zu diesem Anlass bietet die OACP den Grill an!Preis: 25?/Reservierung erforderlich

