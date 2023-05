Exposition Le Grenier à Sel Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 12 mai 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Exposition Le Grenier à Sel 12 – 21 mai Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Entrée libre.

Venez profiter de la meilleure sélection de peintures et aquarelles qui représentent d’authentiques et sincères émotions qu’inspire la Loire à Orléans, qui seront dévoilées à l’occasion.

«Si la Loire qui passe à Orléans nous était contée …», fil rouge de cette exposition qui accueillera les bronzes de l’ébéniste et sculpteur Jean François Maubert, oeuvres singulières, à la fois humaines, drôles et robustes, fruits de sa double identité.

Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 14 rue des Moines, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T14:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:30:00+02:00

2023-05-21T14:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:30:00+02:00

exposition Orléans

Grenier à Sel