Exposition de photographie Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 28 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Exposition de photographie Vendredi 28 octobre, 10h30 Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Entrée libre, gratuite

Cinq photographes d’Orléans et sa région se réunissent à l’occasion d’une grande exposition.

Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 14 rue des Moines, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

Cinq photographes d’Orléans et sa région se réunissent à l’occasion d’une grande exposition qui aura lieu du 28 au 30 octobre 2022 au Domaine de la Trésorerie.

Philippe Delépine, Christine Desfeuillet, Patrice Gandin, Thierry Hardoin et Vincent Montembault présenteront un important ensemble de photographies offrant une réelle diversité de regards et de pratiques.

Thierry Hardoin observe la rue comme un formidable théâtre où les personnes, seules ou à plusieurs, jouent une petite pièce. Équipé de ses appareils, arpentant les pavés, il cherche et capte ces instants. Peut-être vous aussi vous a-t-il mis en boîte?

Danseuse et photographe, Christine Desfeuillet a pour amour le vivant. Sa démarche artistique témoigne d’une quête de sensorialité, d’une attention aiguë portée à la vie et à ses profondeurs, à ce que l’on ne voit pas toujours à l’œil nu, mais qui est révélé grâce l’acte photographique.

Pour Patrice Gandin, photographier est une expérience profonde et sensible. Ses images en noir et blanc sont le fruit d’un regard contemplatif. Elles ouvrent à la rêverie.

De son côté, Vincent Montembault affirme que la beauté graphique est partout, naturelle, insolite, secrète et cachée. Et il aime lui courir après, ses photographies en témoignent.

Philippe Delépine, quant à lui, utilise la couleur pour ce qu’elle est, pour sa singularité. Au-delà de l’aspect anecdotique c’est elle qui est la raison d’être de l’image. Ses photos parlent de couleurs, des lignes qui les portent dans la contrainte du cadre dans lequel elles s’inscrivent. Durant ces trois journées, les auteurs se feront un plaisir de vous accueillir, d’échanger avec vous et de vous présenter leur travail.

Entrée libre.

Du vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre

De 10 h 30 à 19 h



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T10:30:00+02:00

2022-10-28T19:00:00+02:00

artistes