Exposition Apollon
Vendredi 21 octobre, 18h00
Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Entrée libre

Exposition spécialement dédiée à la recherche sur le cancer des hommes Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 14 rue des Moines, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Ma’Cha Stocker artiste peintre orléanaise organise une exposition du 21 au 23 octobre 2022 au Domaine de la Trésorerie. Apollon tel est le nom de baptême de cette exposition qu’elle a choisi. Cette exposition sera spécialement dédiée à la recherche sur le cancer des hommes. « Les cancers des hommes, on en parle moins.Alors j’ai voulu qu’une partie des bénéfices de cette exposition soit reversée à la recherche sur les cancers dont ils souffrent. Et elle ajoute : un ami qui m’était très cher est parti rejoindre les étoiles en mai dernier emporté par les pinces du crabe. » Cette exposition lui rendre hommage, et elle poursuit : « L’invité d’honneur est un ami peintre à la sensibilité touchante, David Orban. Il est né à Reims et vit aujourd’hui à Eurville dans la Haute-Marne. Pastels ou huiles, ses toiles sont emplies de douceur. À ses côtés, une quinzaine de peintres venant de toute la France proposera aux visiteurs des œuvres exceptionnelles. » Et Ma’Cha Stocker conclut : « Pourquoi Apollon ? Car ce Dieu grec était le dieu des arts et des muses, dieu de la musique et du chant et de la beauté masculine. Et qu’il est associé à la lumière du Soleil ». Apollon pour une exposition qui se voudra assurément rayonnante. Entrée libre. Vendredi 21 octobre : 18 h à 21 h. Samedi 22 octobre : 10 h-13 h et 16 h-20 h. Dimanche 23 octobre : 10 h-13 h et 15 h-19 h.

