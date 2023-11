Exposition « Le geste et la matière » par Yann Hervis Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Exposition « Le geste et la matière » par Yann Hervis Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 24 novembre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Exposition « Le geste et la matière » par Yann Hervis 24 novembre – 3 décembre Domaine de la Trésorerie Entrée libre Au fil d’un cheminement riche de surprises et d’émotions, se découvre l’univers de cet artiste tour à tour marqueteur, dessinateur, graveur, sculpteur, designer, plasticien, qui exploire sans cesse, hors des sentiers battus, loin des modes et des affiliations, les potentiels infinis de la matière, allant jusqu’à mettre au point des techniques bien spéicifiques pour transfigurer le matériau de départ. Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Orléans Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 rue des Moines Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

