Cet évènement est passé Exposition Peinture et Sculpture Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Exposition Peinture et Sculpture Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 17 novembre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Exposition Peinture et Sculpture 17 – 19 novembre Domaine de la Trésorerie Entrée libre Retrouvez Léa Pastelliste, Anne-Marie Turbat-Lam et Fabien Garcin lors de cette exposition. Vernissage le 17 novembre 18h30. Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Orléans Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 rue des Moines Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T18:30:00+01:00

2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T18:30:00+01:00 exposition peinture Anne-Marie Turbat Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Domaine de la Trésorerie Adresse 14 rue des Moines, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Orléans Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret Age min 7 Age max 112 Lieu Ville Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin latitude longitude 47.886217;1.873217

Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/