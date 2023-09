Exposition Reflets d’Ateliers Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin saint Pryvé Saint Mesmin, 20 octobre 2023, saint Pryvé Saint Mesmin.

Exposition Reflets d’Ateliers 20 – 22 octobre Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Entrée libre

Picasso disait : « L’art lave notre âme de la poussière du quotidien ». Très inspirés par la citation de ce grand maître, nous essayons chacun avec notre sensibilité et nos inspirations, de créer et réaliser des œuvres diverses. Nous sommes six, Monique, Marie, Patricia, Dominique, Joëlle, Christine, à nous retrouver au sein d’un atelier collectif, lieu de partage et de créativité. Pour cette exposition, Yvette, céramiste raku et Hervé, sculpteur original, nous ont rejoints complétant ainsi la gamme diversifiée du travail de chacun.

Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Loiret Centre Val de Loire

