Exposition 10 Jours Au Domaine 29 septembre – 8 octobre Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Entrée libre

Claire Boris, Psyko et Capton, artistes orléanais d’envergure internationale, exposent pour la première fois en trio au Domaine de La Trésorerie. Pendant ces « 10 jours au Domaine », le petit monde d’acier et de ciment de Claire Boris, de retour de Zurich et Baden Baden se pose un moment à La Trésorerie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin. Il y retrouve l’univers intimiste et profond des portraits animaliers de Capton et l’évocation des grands espaces, le glamour et la sensualité incarnés par les rutilantes carrosseries des belles américaines de Psyko. Ces trois artistes sont amis de longue date et se réunissent pour leur plus grand plaisir, et le nôtre, dès que leurs programmes d’expositions chargés le leur permettent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T15:00:00+02:00 – 2023-09-29T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:30:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

