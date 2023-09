Exposition de Valérie Le Floch Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin saint Pryvé Saint Mesmin, 15 septembre 2023, saint Pryvé Saint Mesmin.

Exposition de Valérie Le Floch 15 – 24 septembre Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Entrée libre

Après Richard Orlinski, c’est Antoine Dufilho, bien connu des passionnés de voitures de prestige, que la jeune galerie a choisi de mettre à l’honneur en septembre. Artiste autodidacte, il revisite les modèles mythiques de voitures de course pour offrir des sculptures d’une beauté déconcertante. Figure montante de l’art contemporain il est présent dans une quarantaine de galeries à travers le monde.

Il sera accompagné d’un collectif d’une quinzaine d’artistes d’origines et d’influences variées dont 6 Orléanais. Parmi eux, citons Cédrick Vannier déjà présent l’an dernier, Richard Boutin, Loran Guillot, Virginia Bénédicto qui présenteront leurs dernières créations mais aussi d’autres coups de cœur et belles découvertes comme Didier Thiault, Laurent Bouro, Patricia Jean Drouart, Lolek, Laurence Dréano, Pierre-Jean Chabert pour n’en citer que quelques-uns que Valérie souhaite vous faire partager.

Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-24T10:30:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

