Exposition « Le Printemps des Arts » 27 mai – 4 juin Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Entrée libre.

Ce ne sont pas moins qu’une quarantaine d’artistes, peintres, sculpteurs et mosaïstes qui accompagneront les invités d’honneur : le peintre Daniel GERMAIN, aimant partager ses impressions et son savoir-faire, qui peint la vie en mouvement, pleine de lumière et de couleurs. Et Liliane CAUMONT, sculpteur en perpétuelles recherche et évolution, mettant la femme au centre de son travail, riche de poésie, d’humour, et de vie.

À cette sélection s’ajoutera l’atelier « Terres et Couleurs » animé par Marc Habarnau présentera ses réalisations.

Enfin, un concert intitulé « Fête Champêtre » aura lieu le vendredi 2 juin à 20h30 avec Florence Bolton, basse de viole et pardessus de viole et Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque.

Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

Association Galerie Pryvée