RÉCITAL DE PIANO PAR STÉPHANIE ELBAZ Domaine de la Tour RD609 Nébian, 15 août 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Stéphanie Elbaz vous invite à célébrer le 150ème anniversaire de Rachmaninov, avec des œuvres mettant en lumière sa virtuosité et sa profondeur émotionnelle. Au programme également Liszt et Chopin qui ont fortement influencé le compositeur russe..

2023-08-15 21:15:00 fin : 2023-08-15 . EUR.

Domaine de la Tour

RD609

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Stéphanie Elbaz invites you to celebrate Rachmaninov’s 150th birthday, with works highlighting his virtuosity and emotional depth. Also on the program are Liszt and Chopin, who strongly influenced the Russian composer.

Stéphanie Elbaz le invita a celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Rachmaninov, con obras que ponen de relieve su virtuosismo y su profundidad emocional. En el programa también figuran Liszt y Chopin, que ejercieron una gran influencia en el compositor ruso.

Stéphanie Elbaz lädt Sie ein, Rachmaninows 150. Geburtstag mit Werken zu feiern, die seine Virtuosität und emotionale Tiefe hervorheben. Auf dem Programm stehen auch Liszt und Chopin, die den russischen Komponisten stark beeinflusst haben.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT DU CLERMONTAIS