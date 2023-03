Sublimer le quotidien domaine de la terrasse, 2 avril 2023, Carbonne.

Sublimer le quotidien Dimanche 2 avril, 10h30 domaine de la terrasse

Présentation du métier de l’idée à la réalisation finale. Spécificité de la création de sacs et accessoires par rapport à la couture de vêtements. Etapes et techniques de couture. Du début de la réalisation, inspiration, création de patron, connaissance de la géométrie pour créer une pièce. Choix des assemblages matières et de la mercerie. Notion de pièce unique. Découverte des différentes matières utilisés. Point sur le vegan, l’ecotex label, le gots label et le zero déchet. L’art peut être accessible et être présent au quotidien dans notre vie.

domaine de la terrasse DOMAINE DE LA TERRASSE 16 AVENUE ARISTIDE BRIAND 31390 CARBONNE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://luunka.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@luunka.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Mélissa VIALLE