Journées Européennes des Métiers d’Art 1 et 2 avril Domaine de la Terasse Gratuit

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont un événement unique au monde et gratuit qui mettent à l’honneur les métiers d’art et les artisans créateurs. Elles s’adressent à tous les publics et à toutes les générations : amateurs, curieux, arpenteurs, esthètes, collectionneurs, consommateurs…

Retrouvez dans ce guide toute la programmation proposée par les 3 offices de Tourisme du Volvestre, du Bassin Auterivain et de Cœur de Garonne.

42 artistes et artisans vous donnent rendez-vous à moins d’une heure de Toulouse pour des portes-ouvertes d’ateliers et un marché de créateurs, les samedi 1er et dimanche 2 avril.

Télécharger le programme complet ici : www.tourisme-auterive.com/jema-2023

Infos pratiques et coordonnées dans la brochure en téléchargement.

Le programme du Bassin Auterivain :

Samedi 1er avril : allez à la rencontre de Sophie Grimard, tourneuse sur bois, dans son atelier de Gaillac-Toulza

Dimanche 02 avril : écumez le marché artisanal au Domaine de la Terrasse à Carbonne et rencontrez trois artisans de Cintegabelle : Cécile Cuny, céramiste, Séverine Monter, teinturière et couturière, et Jérémy Deguître, tailleur sur pierre

Domaine de la Terasse 16 Av. Aristide Briand, 31390 Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 www.tourisme-auterive.com/jema-2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

jema porte ouverte