Festival la Source Bleue 2024 Domaine de la Source Bleue Touzac, 24 juillet 2024, Touzac.

Touzac,Lot

ON EST DE RETOUR !!

L’équipe du festival se remet au boulot ! Après une rentrée bien chargée et déjà quelques réunions, on est heureux·ses de vous annoncer les dates de la prochaine édition :

DU 24 AU 27 JUILLET 2024 !!!!!!!!!!!!!!

On vous prépare pleins de nouvelles choses, des ateliers, des rencontres, des spectacles, des performances, des stands et des débats.

En attendant les prochaines annonces, replongez-vous en photos dans ce doux moment festif en votre compagnie.

Domaine de la Source Bleue La Tour

Touzac 46700 Lot Occitanie



