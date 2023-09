Exposition photographique, conférence Domaine de la Saussaie Vert-le-Grand, 16 septembre 2023, Vert-le-Grand.

Exposition autour de la faune et de la flore par Aurelien Petit et Eric Cachod.

Samedi 14h sensibilisation sur la nature qui nous entoure sous forme de conférence.

15h atelier photo

Dimanche 14h présentation du métier et du rôle du photographe de vie sauvage

15h atelier photo

Domaine de la Saussaie 91810 Vert-le-Grand Essonne Île-de-France mediatheque@vertlegrand.fr 01 64 56 90 93

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00