Visites Estivales 2023 – Cerizay, une histoire ancienne des Celtes à l’occupation romaine – Cerizay Domaine de la Roche Cerizay, 28 juillet 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

« Le Domaine du château de la Roche, à Cerizay tient son identité à un amas de roche montrant des signes d’une occupation ancienne dès le néolithique. La propriété présente son château, sa ferme, sa conciergerie. Il reste de l’ancien château brulé à la révolution un porche bien isolé sur le site. Un personnage célèbre vécut au château Jacques de Meules, intendant du Québec et collaborateur de Lafayette. »

Dégustation de produits locaux.

Sur réservation auprès de l’ Office de Tourisme..

Domaine de la Roche

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



« The Domaine du Château de la Roche in Cerizay owes its identity to a rock pile showing signs of ancient occupation as far back as the Neolithic period. The estate features a château, a farm and a janitor’s lodge. The porch of the former château, burnt down during the French Revolution, remains well isolated on the site. Jacques de Meules, intendant of Quebec and Lafayette’s collaborator, lived at the château

Tasting of local products.

Reservations required at the Tourist Office.

« El Domaine du Château de la Roche, en Cerizay, debe su identidad a un montón de rocas que muestran signos de una antigua ocupación que se remonta al Neolítico. La finca consta de un castillo, una granja y una casa de guardeses. El pórtico del antiguo castillo, incendiado durante la Revolución Francesa, permanece bien aislado en el lugar. Jacques de Meules, intendente de Quebec y colaborador de Lafayette, fue un personaje famoso que vivió en el castillo

Degustación de productos locales.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

« Die Domaine du Château de la Roche in Cerizay verdankt ihre Identität einem Felshaufen, der Anzeichen einer alten Besiedlung seit der Jungsteinzeit zeigt. Das Anwesen präsentiert sein Schloss, seinen Bauernhof und sein Pförtnerhaus. Von dem alten Schloss, das während der Revolution niedergebrannt wurde, ist noch ein gut isolierter Vorbau auf dem Gelände erhalten. Eine berühmte Persönlichkeit lebte im Schloss Jacques de Meules, Intendant von Québec und Mitarbeiter von Lafayette »

Verkostung von lokalen Produkten.

Reservierung beim Office de Tourisme erforderlich.

