Fête populaire et Marché des Producteurs de Pays Domaine de la Roche Cerizay, 13 juillet 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Venez déguster les produits du terroir lors d’un repas champêtre et profiter du traditionnel feu d’artifice qui sera suivi d’un bal populaire.

Ce marché des producteurs de pays est organisé par la Ville de Cerizay, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 23:30:00. EUR.

Domaine de la Roche

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and sample local produce at a country-style meal, and enjoy the traditional fireworks display, followed by a popular dance.

This farmers’ market is organized by the town of Cerizay, in partnership with the Deux-Sèvres Chamber of Agriculture.

Venga a degustar los productos locales en una comida campestre y disfrute del tradicional castillo de fuegos artificiales, seguido de un baile popular.

Este mercado agrícola está organizado por la ciudad de Cerizay, en colaboración con la Cámara de Agricultura de Deux-Sèvres.

Probieren Sie bei einem ländlichen Essen die Produkte der Region und genießen Sie das traditionelle Feuerwerk, auf das ein Volksball folgt.

Dieser Markt der Landwirte wird von der Stadt Cerizay in Partnerschaft mit der Landwirtschaftskammer des Departements Deux-Sèvres organisiert.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Bocage Bressuirais