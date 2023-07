Soirée Paella Domaine de la Rivière Saint-Didier-la-Forêt, 29 juillet 2023, Saint-Didier-la-Forêt.

Saint-Didier-la-Forêt,Allier

L’Association du Centre équestre EYWA vous invites à une soirée Paella Samedi 29 juillet 2023.

Apéro offert, Paëlla, Fromage et Dessert..

2023-07-29 19:00:00 fin : 2023-07-29 23:00:00. EUR.

Domaine de la Rivière Route de Broût Vernet

Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The EYWA Equestrian Center Association invites you to a Paella evening on Saturday, July 29, 2023.

Aperitif offered, Paëlla, Cheese and Dessert.

La Asociación del Centro Ecuestre EYWA le invita a una velada de Paella el sábado 29 de julio de 2023.

Aperitivo ofrecido, Paëlla, Queso y Postre.

Die Association du Centre équestre EYWA lädt Sie zu einem Paella-Abend am Samstag, den 29. Juli 2023 ein.

Aperitif, Paella, Käse und Dessert.

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule