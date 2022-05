DOMAINE DE LA RESCLAUZE – RESCLAUZE EN SCENE Caux Caux Catégories d’évènement: Caux

Caux Hérault Caux Le samedi 7 mai, à partir de 19 h 00 le Domaine de la Resclauze organise “Resclauze en Scène”.

Le samedi 7 mai, à partir de 19 h 00 le Domaine de la Resclauze organise "Resclauze en Scène".

A cette occasion, la troupe "LES QUINTESSENTS" s'est investie d'une mission : faire rire, faire jaillir avec abondance, le temps d'un spectacle, l'hilarité des spectateurs… Le spectacle est rythmé par une succession de saynètes d'auteurs mais également par d'autres sketches. Des assiettes de charcuteries et fromages seront proposées pour accompagner les vins du Domaine de la Resclauze.

