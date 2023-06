ACADEMIE DE GOLF GUIRAUD ALEXIS Domaine de la Prade Portiragnes, 30 juin 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Académie de golf pour apprendre ou se perfectionner. Cours et initiation, location d’espace practice..

Samedi à 09:00:00 ; fin : . .

Domaine de la Prade

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Golf academy to learn or improve. Lessons and initiation, practice area rental.

Academia de golf para aprender o mejorar. Lecciones e iniciación, alquiler de zona de prácticas.

Golfakademie, um Golf zu lernen oder zu perfektionieren. Kurse und Einführungskurse, Vermietung von Übungsplätzen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE