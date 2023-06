Fabrique de citoyenneté : vivre ensemble, vivre sur terre Domaine de la Planche Viscomtat, 9 juillet 2023, Viscomtat.

Fabrique de citoyenneté : vivre ensemble, vivre sur terre 9 – 23 juillet Domaine de la Planche 620€

Séjours différenciés pour les différentes tranches d’âge: 6-8 ans, 8-11 ans et 11-15 ans. Possibilité de s’inscrire pour une semaine pour les 6-11 ans (350€).

Chaque séjour sera imergé dans un imaginaire spécifique pour appréhender les enjeux pédagogiques choisis.

Nous allons apprendre dans la Nature et les un.e avec les autres.

Nous allons vivre ensemble, prendre des responsabilités et agir au plus près de la solidarité et la préservation de la nature.

Au programme : construction de son camp de base en plein nature, découverte des jardins et des plantes aromatiques, confection de tisanes et de sirops, ateliers cuisine (pain, pizzas, légumes du jardin, cuisine sauvage et sur feu de bois…), développement du tri sélectif et du compost, construction de cabanes, rencontre des ânes, des chèvres et des animaux de la micro ferme.

Domaine de la Planche la Planche 63250 Viscomtat Viscomtat 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « veniralaplanche@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-23T00:00:00+02:00 – 2023-07-23T12:00:00+02:00

Nature camp

EEDF E Louis