Viscomtat L’aventure citoyenne en plein air Domaine de la Planche – centre EEDF Viscomtat, 8 juillet 2023, Viscomtat. L’aventure citoyenne en plein air 9 – 28 juillet Domaine de la Planche – centre EEDF transport depuis Aix en Provence Le séjour se déroulera sur le site de la Planche, eco-centre composé d’une ancienne ferme forezienne (entièrement rénovée en 2009), de 10 hectares de plaines et forêts, de jardins permacoles et d’une résidence permanente d’éco-volontaire. Trois unités sont concernées par le séjour :

• Unité Lutins (6 à 8 ans, cycle 2) : 6 enfants

• Unité Louveteaux (8 à 11 ans, cycles 2 et 3) : 12 enfants

• Unité Eclaireurs (11 à 14 ans, cycles 3 et 4) : 21 enfants

L'occasion pour les enfants de vivre une expérience éco responsable au travers d'activité de sensibilisation à l'éco citoyenneté.

2023-07-09T00:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

