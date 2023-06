Festival du Guérinet – Cacao-Phonie Domaine de la Petite Thélème Saint-Clément-de-Régnat, 15 juillet 2023, Saint-Clément-de-Régnat.

Festival du Guérinet – Cacao-Phonie Samedi 15 juillet, 18h00 Domaine de la Petite Thélème Tarif plein: 12 euros. Tarif réduit (Etudiants, – de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux, groupes de 10 personnes ou +, covoitureurs…) : 7 euros. Gratuit pour les – de 12 ans. Jauge de 60 places.

Le Festival du Guérinet aime mélanger les sens et travailler avec les acteurs et artisans locaux. Cacao-Phonie s’essaye dans la réunion de la musique classique (Debussy, Piazzola, Gluck…) et de l’art chocolatier de Walter Sammartano, propriétaire de la boulangerie Tupone à Randan. Les spectateurs pourront déguster des chocolats choisient au préalable tout au long du concert pour essayer de connecter l’ouïe et le goût au cours d’un spectacle original.

Domaine de la Petite Thélème 10, route de la Plaine – 63310 Saint-Clément-de-Régnat Saint-Clément-de-Régnat 63310 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 24 82 36 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.leguerinet@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-le-guerinet »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:30:00+02:00

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:30:00+02:00

© Festival du Guérinet