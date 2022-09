Kayak en Camargue Domaine de la Palissade Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Kayak en Camargue Domaine de la Palissade, 2 octobre 2022, Arles. Kayak en Camargue Dimanche 2 octobre, 09h30, 13h30 Domaine de la Palissade

Gratuit sur inscription

A bord d’un kayak, déambulez sur le Rhône en pleine Camargue en compagnie de guides et découvrez la richesse de son histoire et de sa biodiversité. À partir de 9 ans. Domaine de la Palissade Route de la Mer, 13129 Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.cpierpa.fr »}]

04 42 86 81 28 http://www.palissade.fr/ A bord d’un kayak, déambulez sur le Rhône en pleine Camargue en compagnie de guides et découvrez la richesse de son histoire et de sa biodiversité. À partir de 9 ans. Proposé par l’Association Vert et bleu découverte et le BGN – Bureau des guides naturalistes. Dans le cadre de la 6éme édition de Dans les Bras du Rhône.

Sortie Gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Infos et inscription : http://www.cpierpa.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T09:30:00+02:00

2022-10-02T16:00:00+02:00 CPIE Rpa

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Domaine de la Palissade Adresse Route de la Mer, 13129 Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud Ville Arles Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Domaine de la Palissade Arles Departement Bouches-du-Rhône

Domaine de la Palissade Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Kayak en Camargue Domaine de la Palissade 2022-10-02 was last modified: by Kayak en Camargue Domaine de la Palissade Domaine de la Palissade 2 octobre 2022 Arles Domaine de la Palissade Arles

Arles Bouches-du-Rhône