Proposée par l'Ensemble baroque Les Folies françoises sous la direction artistique du violoniste Patrick Cohën-Akenine, et par la Ville d'Amilly, la troisième édition de l'Académie Baroque aura lieu dans le cadre idyllique du Domaine de la Pailleterie de la Ville d'Amilly (45) du dimanche 27 août au dimanche 3 septembre prochain.

Les 30 et 31 août, les élèves de la 3ème édition de l’académie baroque d’Amilly vous attendent dans le cadre somptueux du domaine de la Pailleterie pour partager ensemble leur travail musical lors d’un moment d’échange festif.

Gratuit sur réservation

Avec les classes de :

Clavecin avec Béatrice Martin

Violon & alto avec Patrick Cohën-Akenine

Violoncelle avec François Poly

Hautbois & bande de hautbois avec Jean-Marc Philippe Avec le soutien de la ville d'Amilly, du Ministère de la Culture – Dans le cadre de l'Eté Culturel 2023 et de la SPEDIDAM. Evènement labellisé Nouvelles Renaissance(s) Centre-Val de Loire 2023.

