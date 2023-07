Concerts de l’académie de musique baroque domaine de la Pailleterie Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Concerts de l’académie de musique baroque domaine de la Pailleterie Amilly, 30 août 2023, Amilly. Concerts de l’académie de musique baroque 30 août – 1 septembre domaine de la Pailleterie Les Folies Françoises et la Ville d’Amilly organisent l’académie baroque au domaine de la Pailleterie.

Les stagiaires se produiront lors de 3 soirées gratuites : Mercredi 30 et jeudi 31 août à 18h – concerts apéritifs à la Pailleterie, Vendredi 1er septembre à 20h – concert final en l’église Saint-Martin Contact : 02 38 28 76 22 domaine de la Pailleterie 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T18:00:00+02:00 – 2023-08-30T19:30:00+02:00

2023-09-01T20:00:00+02:00 – 2023-09-01T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu domaine de la Pailleterie Adresse 45200 Amilly Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville domaine de la Pailleterie Amilly

domaine de la Pailleterie Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/