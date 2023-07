Journée du camping Domaine de la Pailleterie Amilly, 8 juillet 2023, Amilly.

Journée du camping Samedi 8 juillet, 10h00 Domaine de la Pailleterie

Vous souhaitez faire du camping mais ne savez pas dans quelle(s) tente(s) investir ? Nous vous donnons rendez-vous au Domaine de la Pailleterie pour notre grande exposition ! Au programme : exposition de tentes et matériel de camping, animations pour petits et grands, collations, goodies à gagner. On vous attend nombreux ! (Stationnement sur le parking de Decathlon Amilly)

Domaine de la Pailleterie 1658 Avenue d’Antibes, Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 07 40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

©Décathlon amilly