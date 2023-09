Marche ou course Octobre rose Domaine de la Paillerie Braud-et-Saint-Louis, 21 octobre 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis,Gironde

A l’occasion d’Octobre Rose, l’amicale du personnel communal de Braud et Saint Louis propose une marche de 6km et une course de 10km au départ du domaine de la Paillerie. Votre participation permettra de reverser 2€ par personne à la ligue contre le cancer.

Rendez-vous à 9h, le petit-déjeuner sera offert.

Faites le pour les filles !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Domaine de la Paillerie

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of Pink October, the association of the municipal staff of Braud and Saint Louis proposes a 6km walk and a 10km run starting from the Domaine de la Paillerie. Your participation will allow to donate 2€ per person to the league against cancer.

Meeting at 9am, breakfast will be offered.

Do it for the girls!

Con motivo del Octubre Rosa, la asociación del personal municipal de Braud y Saint Louis organiza una marcha de 6 km y una carrera de 10 km con salida del Domaine de la Paillerie. Su participación permitirá donar 2? por persona a la liga contra el cáncer.

El evento comienza a las 9 de la mañana y se servirá un desayuno.

¡Hazlo por las chicas!

Anlässlich des Rosa Oktobers bietet der Freundeskreis des Gemeindepersonals von Braud und Saint Louis eine 6 km lange Wanderung und einen 10 km langen Lauf ab der Domaine de la Paillerie an. Ihre Teilnahme ermöglicht es, 2€ pro Person an die Krebsliga zu spenden.

Treffpunkt ist um 9 Uhr, das Frühstück wird angeboten.

Tun Sie es für die Mädchen!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde