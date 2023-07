Séjour de pleine nature (La Bonneville-sur-Iton) Domaine de la Noë La Bonneville-sur-Iton, 8 juillet 2023, La Bonneville-sur-Iton.

Séjour de pleine nature (La Bonneville-sur-Iton) 8 – 15 juillet Domaine de la Noë 630€

Dans un environnement verdoyant en pleine nature, votre enfant pourra s’émerveiller grâce à ce lieu proposant 24 hectares de nature autour d’un lac, offrant un cadre idéal pour se ressourcer, découvrir et s’amuser entre copains.

L’hébergement :

Dans une bâtisse comprenant au rez-de-chaussée une salle de restauration et ue cuisine, ainsi qu’une salle d’activité accolée. A l’étage, 6 chambres de 4 lits comprenant toutes une douche et un WC.

Les activités :

Baignades* et jeux de sable

Tennis et beachvolley

Pêche

4 activités au choix de groupe encadrées par un moniteur breveté d’Etat parmi

1 séance de canoë-Kayak,

1 séance de tir à l’arc,

1 séance de VTT,

1 séance d’athlétisme et

1 séance de jeux gonflables.

Et bien sûr des grands jeux collectifs, des veillées, feu de camp …

L’équipe apportera une attention particulière à la mise en oeuvre des projets des enfants.

*Test d’aisance aquatique demandé.

Domaine de la Noë 1 route d’Evreux 27190 La Bonneville sur Iton La Bonneville-sur-Iton 27190 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « enfance@jouylemoutier.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T17:30:00+02:00

