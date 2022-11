Le cabaret des Folie fermières à la Mouline Domaine de la Mouline Albi Catégories d’évènement: Albi

Le cabaret des Folie fermières à la Mouline Domaine de la Mouline, 9 décembre 2022, Albi. Le cabaret des Folie fermières à la Mouline Vendredi 9 décembre, 20h30 Domaine de la Mouline

20€, en vente au Bar le Bruit des glaçons rue Fragonnard

A l’initiative de l’Association de quartier la Mouline le Gô, la troupe du « Cabaret des Folies fermières » est sur la scène de la Mouline ! Domaine de la Mouline 2 Rue de la Mouline, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Vous aimez le film les Folies fermières ? Alors, ne manquez pas le spectacle « Renaissance » de la troupe qui a inspirée le film. Au programme, une pincée de folie, de paillettes, de danses, de charmes,…et un brin d’agriculture.

