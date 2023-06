Projection plein air : La guerre des boutons I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Domaine de la Motte I Luzarches Luzarches Luzarches Catégories d’Évènement: Luzarches

Val-d'Oise Projection plein air : La guerre des boutons I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Domaine de la Motte I Luzarches Luzarches, 30 juin 2023, Luzarches. Projection plein air : La guerre des boutons I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Vendredi 30 juin, 20h30 Domaine de la Motte I Luzarches Entrée libre Séance proposée dans le cadre de Ciné d’été Carnelle ! Animations musicales, ouverture en nocturne de la bibliothèque intercommunale, et restauration en avant-séance, à partir de 20h30 Repli en cas de météo défavorable : salle Blanche Montel Des transats seront installés, amenez vos assises, plaids et vêtements chauds ! 22h : Projection du film « La guerre des boutons » de Yann Samuell (2011, 1h49, à partir de 8 ans) Synopsis : 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations ! Mais quand, après la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret… Domaine de la Motte I Luzarches Rue des Tilleuls 95270 Luzarches Luzarches 95270 Val-d’Oise Île-de-France https://carnelle-pays-de-france.fr/nos-projets/projets-en-cours/chateau-de-la-motte/ [{« link »: « https://carnelle-pays-de-france.fr/actualites/cine-dete-de-carnelle/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00 ©Tamasa Détails Catégories d’Évènement: Luzarches, Val-d'Oise Autres Lieu Domaine de la Motte I Luzarches Adresse Rue des Tilleuls 95270 Luzarches Ville Luzarches Departement Val-d'Oise Lieu Ville Domaine de la Motte I Luzarches Luzarches

Domaine de la Motte I Luzarches Luzarches Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzarches/

Projection plein air : La guerre des boutons I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Domaine de la Motte I Luzarches Luzarches 2023-06-30 was last modified: by Projection plein air : La guerre des boutons I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Domaine de la Motte I Luzarches Luzarches Domaine de la Motte I Luzarches Luzarches 30 juin 2023