Soirée musicale au Domaine de la Marsaudière animée par Sweet Rock Café Mercredi 21 juin, 19h30 Domaine de La Marsaudière – RD471

Vous souhaitez vivre une expérience musicale dans un cadre magnifique avec du beau son pour faire bouger vos oreilles, venez passer la soirée avec nous à partir de 19h30.

Nous vous réservons un répertoire original qui alterne titres Anglo-Saxons et Français, connu ou moins connus et de maintenant ou d’hier.

Domaine de La Marsaudière – RD471 Chevry-Cossigny Chevry-Cossigny RD471 77173 Seine-et-Marne Île-de-France « Une maison de campagne ». Ainsi était désigné le Domaine de la Marsaudière au début du XIXème siècle, propriété du Baron Petit de Beauverger, ancien préfet, anobli par Napoléon 1er. Le château remplaçait alors un vieux manoir. La bâtisse, jugée « prétentieuse » avec ses deux tours, n'a pas survécu. Au contraire de deux magnifiques bâtiments « communs », face à face, de construction plus ancienne.

Le domaine propose une cuisine originale et c’est dans ce cadre très agréable que sillonnent neuf trous intégrés – presque confinés – dans une belle forêt. Le parcours permet de découvrir le jeu de golf ou d’affiner la justesse de ses trajectoires avant de profiter du chaleureux clubhouse, héritage de la maison de campagne… Parking sur place, entrée du Dmaine par la RD471.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-22T02:59:00+02:00

