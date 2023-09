Restauration et mise en valeur du Domaine de la Léonardsau et de son Château Domaine de la Léonardsau Bœrsch, 15 septembre 2023, Bœrsch.

Le Domaine de la Léonardsau fait actuellement l’objet d’un important projet de restauration par la Ville d’Obernai. Le château fut construit à partir de 1899 par le baron Albert Louis Eugène de Dietrich. Il est doté d’un magnifique parc qui s’étend sur 9 hectares. Visitez le Parc du Château et découvrez l’exposition qui présente le projet de restauration.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 : visite libre du parc et de l’exposition extérieure.

À Boersch, route de Saint-Léonard, au rond-point, prendre à gauche dans la rue de Dietrich.

www.obernai.com/leonardsau

Domaine de la Léonardsau Rue de Dietrich, 67530 Boersch Bœrsch Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 http://www.obernai.com/leonardsau [{« link »: « http://www.obernai.com/leonardsau »}] Ce domaine, propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, proche de Saint-Léonard et de Bœrsch, fut réalisé par le Baron de Dietrich vers 1898. Le style composite très original et insolite est unique en Alsace et s’inscrit dans le courant architectural de l’Art Nouveau rhénan. Le parc fut aménagé par les grands paysagistes E. André et J. Buyssens dans un style lui aussi composite, riche de très nombreuses variétés botaniques encore présentes dans des jardins anglais, français, japonais, italiens, alpestres autour d’une magnifique roseraie en cous de rénovation. Ce château étonnant et son parc remarquable forment un tout unique en Alsace situé dans cette magnifique vallée de l’Ehn, havre de paix au cœur du Pays de sainte Odile. Accès fléché à partir de Boersch

