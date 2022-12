Les Amphibiens de Villenave d’Ornon Domaine de la Junca, Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Les Amphibiens de Villenave d'Ornon Samedi 4 mars 2023, 20h00 Domaine de la Junca, Villenave d'Ornon

Animation sur la thématique des Amphibiens à Villenave d’Ornon Domaine de la Junca, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Grenouilles, tritons, crapauds… Partez à la rencontre des amphibiens de l’Espace Naturel Sensible de Villenave d’Ornon. Accompagnés de notre spécialiste, vous apprendrez à mieux les connaître et les reconnaître ! A partir de 8 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Bottes et lampes (torches ou frontales) indispensables

Renseignements et inscription : 05 56 75 75 03 En partenariat avec la commune de Villenave d’Ornon et le département de la Gironde

