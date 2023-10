VILLAGE DE NOËL Domaine de la Gressière La Bernerie-en-Retz, 11 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Que les festivités de Noël commencent!!! Venez partager un moment convivial au Village de Noël du Domaine de La Gressière..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Domaine de la Gressière

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Let the Christmas festivities begin!!! Come and share a convivial moment at the Domaine de La Gressière Christmas Village.

¡Que empiecen las fiestas navideñas! Venga a compartir un momento de convivencia en la Aldea Navideña del Domaine de La Gressière.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten beginnen! Kommen Sie in das Weihnachtsdorf der Domaine de La Gressière und verbringen Sie dort einen gemütlichen Moment.

Mise à jour le 2023-10-12 par eSPRIT Pays de la Loire