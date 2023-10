PIÈCE DE THÉÂTRE INTERACTIVE « AMAUROSE » Domaine de la Gressière La Bernerie-en-Retz, 28 octobre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

La pièce de théatre interactive « Amaurose » débarque au château de La Gressière avec la compagnie art’etres!.

2023-10-28

Domaine de la Gressière rue de la Noue Fleurie

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The interactive play « Amaurose » arrives at Château de La Gressière with the art’etres company!

La obra interactiva « Amaurose » llega al castillo de La Gressière con la compañía art’etres

Das interaktive Theaterstück « Amaurose » kommt mit der Kompanie art’etres ins Schloss von La Gressière!

