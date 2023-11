SALON « BIEN-ÊTRE & ZEN ATTITUDE » Domaine de la Génestrie Le Gâvre, 10 février 2024, Le Gâvre.

Le Gâvre,Loire-Atlantique

Organisé par l’association Bien-être & Zen attitude. Thérapeutes, médecines douces, boutiques bien-être, etc. Conférences et ateliers gratuits. Restauration sur place..

2024-02-10 fin : 2024-02-11 . EUR.

Domaine de la Génestrie

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Organized by the Bien-être & Zen attitude association. Therapists, alternative medicine, wellness stores, etc. Free conferences and workshops. Catering on site.

Organizado por la asociación Bien-être & Zen attitude. Terapeutas, medicinas alternativas, tiendas de bienestar, etc. Conferencias y talleres gratuitos. Restauración in situ.

Organisiert von der Vereinigung Bien-être & Zen attitude. Therapeuten, alternative Medizin, Wellness-Shops, etc. Kostenlose Vorträge und Workshops. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire