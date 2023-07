Exposition et spectacle au Domaine de la Garenne Lemot Domaine de la Garenne Lemot Gétigné, 16 septembre 2023, Gétigné.

Exposition et spectacle au Domaine de la Garenne Lemot 16 et 17 septembre Domaine de la Garenne Lemot

Exposition

Visite libre de l’exposition « Fusions… » de Bernard Dejonghe : 10h30 – 12h et 14h – 18h.

Visites flash de 30 min à partir de 11h.

Spectacle

Spectacle de danse en plein air, « L’archipel » avec la compagnie LO.

Ce duo créatif mêle danse et art plastique. Laissez votre esprit vagabonder et prendre le temps de contempler l’environnement qui se reflète dans des drôles de roches miroirs.

Durée : 25 min.

Sam. à 16h et 18h et dim. à 11h, 15h et 17h.

Parcours semi accessible et adaptation possible sur demande

Domaine de la Garenne Lemot 44190 Gétigné Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire Sur les bords de la Sèvre Nantaise, une architecture aux inspirations italiennes dans un parc d'exception.

Le domaine de la Garenne Lemot est un site exceptionnel. François Frédéric Lemot (1772-1827) créé ce lieu à partir de 1805 en s’inspirant des paysages découverts lors de son séjour en Italie. Fasciné par l’Antiquité, les nombreuses constructions édifiées dans le parc évoquent cette période.

Le site est devenu propriété du Département en 1968. Le parc de 13 hectares a été classé en 1988 au titre des monuments historiques, protection exceptionnelle dans son étendue. Depuis 1990 plusieurs campagnes de restauration sont intervenues sur le site. En 2015, l’ensemble des fabriques ont été restaurées. Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© H. Neveu-Dérotrie / Grand Patrimoine de Loire-Atlantique