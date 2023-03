Visites guidées Domaine de la garenne lemot Gétigné Catégories d’Évènement: Gétigné

Visites guidées Domaine de la garenne lemot, 3 juin 2023, Gétigné. Visites guidées 3 et 4 juin Domaine de la garenne lemot Départ des visites à la maison du jardinier, dans la limite des places disponibles. À l’occasion de ce rendez-vous annuel qui invite, petits et grands, néophytes et passionnés, à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine vert, le domaine de la Garenne Lemot propose une programmation bucolique.

Des visites flash sur la préservation du domaine ont lieu tout le week-end, avec la rencontre des jardiniers qui œuvrent quotidiennement à la conservation de ce lieu d’exception.

Durée : 20 min.

Dans la limite des places disponibles.

Départ des visites à la maison du jardinier. Domaine de la garenne lemot Avenue Xavier Rineau, 44190, Gétigné, Loire Atlantique, Pays de la Loire Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 75 85 http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr Séduit par les chaos de rochers, les coteaux escarpés des rives de la Sèvre et le château médiéval de Clisson, le sculpteur François-Frédéric Lemot a composé sur ces anciennes terres de chasse, à partir de 1805, un parc pittoresque empreint de ses souvenirs d’Italie. Le paysage s’est ainsi enrichi de pins parasols, de temples à l’antique ou encore d’une ferme « à l’italienne » qui offrent de multiples points de vue. Sortie de Clisson, RN 149, direction Poitiers/de la gare, 15min à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 © H. Neveu-Derotrie / Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

