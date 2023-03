La démesure du pas – concerts migratoires Domaine de la garenne lemot, 3 juin 2023, Gétigné.

La démesure du pas – concerts migratoires 3 et 4 juin Domaine de la garenne lemot Gratuit, à partir de 8 ans, dans la limite des places disponibles

À l’occasion de ce rendez-vous annuel qui invite, petits et grands, néophytes et passionnés, à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine vert, le domaine de la Garenne Lemot propose une programmation bucolique.

« Vous emmener marcher avec moi et mes sons, c’est vous ouvrir la porte de mon atelier, de ce lieu intime où je pratique l’affût poétique, lance mes sons dans l’espace pour cueillir l’écho, entrechoquer plantes et rives, troncs, roches, ciels et montagnes, vents, chants d’oiseaux et de moteurs, soutenu par le souffle de la marche, la tête bien vide, prêt à toutes perceptions. » Matthieu Prual.

Une approche sensible et musicale du monde à hauteur de pied, une proposition entre paysage réel et paysage rêvé.

Sam. 3 juin à 10h : marche musicale en solo avec Matthieu Prual

Sam. 3 juin à 17h : marche musicale en quartet

Dim. 4 juin à 11h et 16h : marche musicale en quartet

Composition orale, saxophone soprano : Matthieu Prual – Clarinette Mi B : Carol Robinson – Saxophone Alto : Gabriel Lemaire – Percussions glanées in situ : Philippe Foch – une coproduction Les Mouflons, Athénor CNCM Scène nomade.

Gratuit – à partir de 8 ans – durée : 1h – dans la limite des places disponibles – réservations possibles au 02 40 54 75 85 ou garenne.lemot@loire-atlantique.fr

Domaine de la garenne lemot Avenue Xavier Rineau, 44190, Gétigné, Loire Atlantique, Pays de la Loire Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 75 85 http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 54 75 85 »}, {« type »: « email », « value »: « garenne.lemot@loire-atlantique.fr »}] [{« link »: « mailto:garenne.lemot@loire-atlantique.fr »}] Séduit par les chaos de rochers, les coteaux escarpés des rives de la Sèvre et le château médiéval de Clisson, le sculpteur François-Frédéric Lemot a composé sur ces anciennes terres de chasse, à partir de 1805, un parc pittoresque empreint de ses souvenirs d’Italie. Le paysage s’est ainsi enrichi de pins parasols, de temples à l’antique ou encore d’une ferme « à l’italienne » qui offrent de multiples points de vue. Sortie de Clisson, RN 149, direction Poitiers/de la gare, 15min à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

© Eric Need