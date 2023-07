Soirée vigneronne au Domaine de la Garde Domaine de la Garde Labastide-Marnhac, 6 juillet 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

Les Soirées Vigneronnes au Domaine de La Garde sont de retour! Laissez-vous porter par l’ambiance festive qui règne dans notre domaine, où les vignes et la musique se mêlent pour vous offrir une soirée vigneronne d’exception.

Réservation obligatoire par téléphone au 06.03.89.72.45 ou par mail contact@domainedelagarde.com.

2023-07-06 19:30:00 fin : 2023-07-06 . 12 EUR.

Domaine de la Garde

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



The Soirées Vigneronnes at Domaine de La Garde are back! Let yourself be carried away by the festive atmosphere that reigns on our estate, where vines and music come together to offer you an exceptional winegrowing evening.

Reservations required by phone 06.03.89.72.45 or by e-mail contact@domainedelagarde.com

¡Vuelven las Soirées Vigneronnes del Domaine de La Garde! Déjese llevar por el ambiente festivo que reina en nuestra finca, donde las viñas y la música se unen para ofrecerle una velada vitivinícola excepcional.

Reserva obligatoria por teléfono en el 06.03.89.72.45 o por correo electrónico contact@domainedelagarde.com

Die Soirées Vigneronnes auf der Domaine de La Garde sind wieder da! Lassen Sie sich von der festlichen Stimmung auf unserem Weingut mitreißen, wo sich die Weinberge und die Musik vermischen, um Ihnen einen außergewöhnlichen Winzerabend zu bieten.

Reservierungen sind erforderlich, telefonisch unter 06.03.89.72.45 oder per E-Mail contact@domainedelagarde.com

Mise à jour le 2023-07-01 par OT CVL Castelnau-Montratier