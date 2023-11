Bien-être et énergies Domaine de la Ganne Prémilhat, 4 novembre 2023, Prémilhat.

Prémilhat,Allier

Rendez-vous au Domaine de la Ganne pour découvrir les professionnels de différents métiers de bien-être..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

Domaine de la Ganne Route d’Issac

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us at Domaine de la Ganne to discover professionals from a range of wellness professions.

Venga al Domaine de la Ganne para conocer a profesionales de distintas profesiones relacionadas con el bienestar.

Treffen Sie sich in der Domaine de la Ganne, um Fachleute aus verschiedenen Wellness-Berufen kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-11-03 par OTI Vallée du Coeur de France