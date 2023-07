Marché au Domaine de la Ganne Domaine de la Ganne Prémilhat, 5 juillet 2023, Prémilhat.

Prémilhat,Allier

Le domaine de la Ganne vous invite sur le thème des vacances à leur marché de produits locaux ou français..

2023-07-05 14:00:00 fin : 2023-07-05 19:00:00. .

Domaine de la Ganne Route d’Issac

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Domaine de la Ganne invites you to their holiday-themed market of local and French produce.

El Domaine de la Ganne le invita a su mercado navideño de productos locales y franceses.

Die Domaine de la Ganne lädt Sie unter dem Motto « Urlaub » zu ihrem Markt mit lokalen oder französischen Produkten ein.

Mise à jour le 2023-06-30 par OTI Vallée du Coeur de France