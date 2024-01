Festival DOUCE AMÈRE – du cidre & du son Domaine de la Galotière Crouttes, vendredi 31 mai 2024.

Crouttes Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-31

fin : 2024-06-01

3ème édition du festival DOUCE AMÈRE – du cidre & du son.

Le festival organisé par l’association Douce Amère est situé au plein cœur du Pays d’Auge ornais, dans le village de Crouttes.

Le temps d’un weekend, une dizaine de concerts seront proposés, ainsi que diverses activités telles que des visites de la cave cidricole et des dégustations de cidre et de mets locaux, ou encore une exposition photo.

Ses objectifs sont les suivants : promouvoir et faciliter l’accès aux activités culturelles en milieu rural, mettre en avant des produits normands et cidricoles dans un contexte festif ainsi que la mise en avant des talents et projets musicaux émergents. Le tout dans le respect de l’environnement, dans la tolérance et la bienveillance.

Tarif Early Bird – Pass 2 jours : 23€

Tarif prévente – Pass 1 jour vendredi : 18€

Tarif prévente – Pass 1 jour samedi : 18€

Tarif prévente – Pass 2 jours : 30€

Des billets seront en vente sur place, avec un tarif majoré de 5€.

.

Domaine de la Galotière

Crouttes 61120 Orne Normandie



