Frayse’Toch 20 – 23 juillet Domaine de la Frayse Entrée libre

Un festival d’éducation populaire

4 jours de festival tout public et une semaine de projets jeunesse

Festival eclectique, la programmation du Frayse’Toch permet de découvrir une grande diversité d’arts et d’artistes, musique, théâtre sous toutes ses formes, arts de rues, contes… Il se veut également comme une vitrine de tous les projets menés à l’année au Domaine de la Frayse !

En promouvant, impliquant et engageant la jeunesse du territoire dans la réalisation de la manifestation. Le festival s’attache aussi à mettre en avant les valeurs qu’il défend, de solidarité et de partage.

Domaine de la Frayse 48 Av. de Lignan, 33370 Fargues-Saint-Hilaire Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 56 55 40 http://www.fraysetoch.com Le Domaine de la Frayse est un centre permanent d'accueil de groupes tous publics : associations, familles, entreprises, scolaires (enfants et adolescents). Au-delà d'être un espace d'accueil pour des réunions, assemblées générales ou rassemblement familiaux, le Domaine est un espace de formation et d'animations et vous propose différentes manifestations sportives et culturelles ainsi que des activités environnementales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:59:00+02:00

2023-07-23T11:30:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

